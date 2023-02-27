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Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прически

27 февраля 2023, 19:49
Подросток отказался выходить из класса после окрика педагога. И тот выволок его в коридор и начал избивать.
Москва, драка, учитель
в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прически / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В столице Украины, учитель нанес побои ученику − прямо на уроке финансовой грамотности. Об этом сообщил тамошний Telegram-канал Mash.

По предварительной версии событий, педагогу Сергею Окопскому не понравилась прическа восьмиклассника.

"Мужчину в военной форме зовут Сергей Окопский. В учреждении №2031 он руководит кадетским классом и учит детей тому, как работать с деньгами и не превратиться в банкрота. На очередном уроке мужчина увидел восьмиклассника с хаером (длинными волосами – Главред) и перешел в режим гнева. Начал кричать и требовать выйти из помещения", — говорится в тексте.

видео дня

Подросток отказался выходить. Тогда обезумевший учитель схватил его за волосы и потащил в коридор. И немедленно начал бить несчастного.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи осмотрели подростка и диагностировала у него травмы носа и головы.

Напомним, ранее в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть. Он пытался обойти людей, чтобы попасть к врачу, но ему перекрыли путь две женщины.

В очереди случился конфликт, который перерос в драку. Одна женщина набросилась на виновника конфликта с кулаками. Через некоторое время охране удалось успокоить конфликт, но как оказалось, за время драки пострадали две женщины: одна получила ушибы, а второй сломали челюсть.

До того в Сети появилось видео, как российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов из ближайшего супермаркета. Инцидент произошел в российской глубинке - городе Воронеж.

В ролике четко видно, как женщина выкатывает тележку. И на нее в момент набрасывается группа пенсионеров. Которые тут же устраивают потасовку локтями ‒ чтобы урвать себе куски получше. Интересно, что один из участников, пожилой мужчина, затем спокойно уносит добытое и складывает в багажник припаркованного неподалеку достаточно дорогого автомобиля ‒ "паркетника" корейского производства Kia.

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