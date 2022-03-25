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Под Киевом оккупанты разозлились и переехали танком своего командира - СМИ

25 марта 2022, 20:30

Российского полковника переехали на танке и убили из-за огромного количества жертв.

войска России, танки
Войска России / Reuters

Под Киевом был убит российский полковник своими же солдатами.

Как сообщает Evening Standard российского полковника переехали на танке и убили из-за огромного количества жертв, понесенных их собственной бригадой в Украине.

Официальные лица идентифицировали погибшего командира как полковника Юрия Медведева из 37-й мотострелковой бригады, добавив, что этот инцидент иллюстрирует "проблемы морального духа, с которыми сталкиваются российские войска".

Западные официальные лица заявили, что, по их мнению, полковник Медведев был убит своими же солдатами преднамеренно как "следствие масштаба потерь, понесенных его бригадой".

"Мы действительно считаем, что его переехали его собственные войска. Когда мы думаем об операциях, важно, чтобы мы не просто считали системы оружия и танки, а думали о моральных и концептуальных элементах боевой мощи", - заявили они.

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Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

Напомним, ранее полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал Главреду, что в России есть задача минимум и задача максимум в этой войне. Максимальная цель, которую сейчас себе ставит Путин – это пробить сухопутный коридор в Крым. Поэтому Мариуполь является стратегической целью и для Украины, и для России. Задача минимум в российской армии – закрепиться на нынешних рубежах и собрать хоть какой-то резерв для их содержания.

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