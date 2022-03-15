Есть задача минимум и задача максимум: чего РФ добивается в войне с Украиной

Чего Путин добивается в войне с Украиной/ Главред, Reuters

Максимальная цель, которую сейчас себе ставит Путин – это пробить сухопутный коридор в Крым. Поэтому Мариуполь является стратегической целью и для Украины, и для России.

РФ пытается взять Мариуполь, но Украина должна его удержать. Об этом в интервью для Главреда рассказал полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

Задача минимум в российской армии – закрепиться на нынешних рубежах и собрать хоть какой-то резерв для их удержания.

"А с этим у России проблемы: там дошли до того, что добровольцев вербуют в колониях общего режима, поскольку скрытая мобилизация в Краснодарском крае положительного результата не дала – желающих прийти в военкомат и поехать повоевать в Украину оказалось очень и очень мало", – говорит Жданов.

После закрепления на рубежах РФ планирует торговаться. Они хотят добиться паузы, чтобы иметь возможность собрать, обучить и поставить в строй необходимый резерв.

"Россия не остановится. Там и близко нет мысли, что надо отступать или капитулировать. Они хотят взять гарантированную паузу, то есть быть уверенными, что мы не будем наступать", – отмечает военный эксперт.

Какие шансы, что РФ отступит

Россия не пойдет ни на какие уступки, пока при власти находится Владимир Путин, считает военный эксперт. По его словам, Путин скорее будет комплектовать армию кем угодно, чем отступит.

Жданов отметил, что россияне ведут себя нечеловеческим образом даже со своими солдатами. Так, в Мариуполе перед украинскими позициями все усеяно телами россиян, но оккупанты идут в атаку даже по трупах своих же сослуживцев.

"Они идут в лобовую, как в 1941 году, и пытаются забросать телами наши позиции. Я не говорю о гуманизме или хоть о каком-то здравом смысле. То, что вытворяют россияне, и то, какой ценой они готовы брать победу, за гранью человеческого понимания", – отметил Жданов.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія завела в Україну вже 100% військ, які зібрала для нападу. У США зазначають, що поки що не фіксується поповнення російського війська додатковими силами чи боєприпасами.

Також повідомлялося, що російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об’єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

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