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Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину

30 января 2021, 04:06
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Массовые протесты в России получат новый импульс, уверен Олег Саакян.

Протесты, навальны
Протесты в России / Reuters

Политолог Олег Саакян оценил перспективы массовых протестов в России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, протесты в России будут продолжаться, но они не принесут решающего результата.

Главным фактором вероятной неудачи массовых акций протеста он считает то, что российские власти оказались к ним готовы.

Говоря о публикации Навальным расследования о шикарном дворце Владимира Путина под Геленджиком, он отметил, что надеяться на то, что такие видео подорвут Россию изнутри, было бы наивно.

"Путин – это на сегодняшний день ролевая модель, пример для наследования. В России из-за 90-х, из-за агитпрома и так далее создается такой образ, что многие сами, посмотрев это видео, скажут: "А что вы хотели, он же президент". Они сами мечтают оказаться на его месте", - пояснил эксперт.

Он уверен, что власти в РФ будут стремиться посеять сомнения и сказать, что с этим дворцом не все так однозначно.

"Размыливают реальность и говорят, что, может, и дворца этого нет", — добавил Саакян.

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Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России
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