Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину

Протесты в России / Reuters

Политолог Олег Саакян оценил перспективы массовых протестов в России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, протесты в России будут продолжаться, но они не принесут решающего результата.

Главным фактором вероятной неудачи массовых акций протеста он считает то, что российские власти оказались к ним готовы.

Говоря о публикации Навальным расследования о шикарном дворце Владимира Путина под Геленджиком, он отметил, что надеяться на то, что такие видео подорвут Россию изнутри, было бы наивно.

"Путин – это на сегодняшний день ролевая модель, пример для наследования. В России из-за 90-х, из-за агитпрома и так далее создается такой образ, что многие сами, посмотрев это видео, скажут: "А что вы хотели, он же президент". Они сами мечтают оказаться на его месте", - пояснил эксперт.

Он уверен, что власти в РФ будут стремиться посеять сомнения и сказать, что с этим дворцом не все так однозначно.

"Размыливают реальность и говорят, что, может, и дворца этого нет", — добавил Саакян.

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