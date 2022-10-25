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Провалы оккупантов в Украине подрывают режим Путина – Пономарев

25 октября 2022, 15:13

Уровень тревожности в российском обществе достигает 70-75%, напомнил Илья Пономарев.

Путин, грустно
Владимир Путин / Reuters

Катастрофические неудачи российских оккупантов в Украине серьезно подрывают путинский режим, заявил российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарев.

Он считает, что среди основных факторов – разрушение ключевых мифов путинского режима, например, о Крымском мосте. "Люди же не слепые, они всё это видят. Как мы уже говорили по поводу Крымского моста, не столь важно, какое у него военное значение, сколь важно, какое у него символическое значение. Потому что вера людей в вождя – это основа власти Путина", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

При этом собеседник напомнил данные статистки, согласно которой уровень тревожности в российском обществе достигает 70-75%.

"Они понимают, что всё развивается совершенно не по плану, не туда, и Путин свои функции "вождя стаи" выполнять перестал, но они пока ещё не видят альтернативу. Альтернатива очень важна, потому что тогда люди, которые находятся в состоянии тревоги и обеспокоенности начнут собираться вокруг альтернативных политических проектов", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее Пономарев заявил о том, что в результате развязанной РФ войны с Украиной, российские приграничные области уже фактически стали прифронтовыми.

"В приграничные районы война регулярно просто выплёскивается, ведь государственная граница стала линией фронта по целому ряду российских областей: Брянской, Белгородской, Курской и т.д.", - подчеркнул он.

Экс-депутат Госдумы не исключил, что в местах, где расположены российские части, будут перестрелки с украинскими подразделениями, при этом также "может прилетать и по обычным сёлам".

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Владимир Путин Илья Пономарев
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