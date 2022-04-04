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Путин платит рядовым агрессорам $22 в месяц за войну в Украине: киберспециалисты установили цифры

4 апреля 2022, 11:35

Номера жетонов некоторых российских захватчиков киберспециалисты узнали из фото, выложенных украинскими военнослужащими.

Жетоны
Жетоны российских оккупантов / из открытых источников

Рядовым солдатам в армии российских оккупантов за агрессию против украинского народа в большинстве платят всего лишь 22 доллара США в месяц. Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на украинских киберспециалистов.

Вот что им удалось выяснить сходу.

К примеру, стрелок-зенитчик Дмитрий Бызов родился 25 сентября 2002 года. Имел должность рядового в 3-м зенитном ракетном взводе 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Оккупанту принадлежит жетон с номером УК-828742. Информация из личного кабинета Бызова свидетельствует, что его денежное обеспечение за февраль 2022 года составило 2229 российских рублей – эквивалентно 22,46 долларов США.

Аналогичную зарплату получали сослуживцы оккупанта из той же воинской части и дивизии. В частности, рядовой 2-го танкового взвода, механик-водитель Антон Савин. Дата рождения ‒ 13 января 2002 года. Личный жетон ‒ РА-494470.

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Напомним, ранее в карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения. Об этом сообщили представители Генштаба ВСУ.

По словам украинских офицеров, этот эпизод, как и многие другие, показал истинное лицо каждого россиянина ‒ которые приехали в Украину исключительно убивать и грабить. Плюс, после западных санкций, в стране-агрессоре трудности с иностранными валютами после санкций.

Автор: Егор Бунин
viber
оккупация российское вторжение новости Украины
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