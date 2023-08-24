Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривляний

Путин фактически "похоронил" всю ЧВК, а о Пригожине вспоминал в прошедшем времени.

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Путин заметно нервничал / Коллаж Главреда. Фото: Baza, скриншоты видео

Российский президент Владимир Путин коственно подтвердил гибель своего повара, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Семьям погибших в "авиакатастрофе" он выразил сочувствие.

В своем комментарии пропагандистам, сидя в бункере, Путин заметно нервничал, постоянно покашливая, а кремлевское клише "неонацистский режим" едва выговорил.

Стот подчеркнуть, что глава РФ не стал прямо упоминать о гибели Пригожина - вспомнил только его ЧВК "Вагнер".

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"Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились сотрудники ЧВК "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с "неонацистским режимом", - высказался агрессор.

В конце Путин цинично добавил, "похоронив" всю ЧВК, что деятельность "вагнеровцев" "помнят, знают и никогда не забудут".

Затем российский президент начал вспоминать самого Пригожина в прошедшем времени.

"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него в жизни были серьезные. (Но) добивался он результатов нужных - и для себя, и тогда, когда я просил его об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы", - добавил Путин.

Пригожина он назвал "талантливым человеком", "талантливым бизнесменом", который "работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там драгоценными металами, камнями".

Путин добавил, что ждет выводов следственных органов по поводу происшествия в Тверской области.

Смотрите, как Путин говорит о Пригожине и ЧВК "Вагнер":

Пригожин погиб

Самолет с Пригожиным рухнул вечерои 23 августа в Тверской области.

"Вагнеровцы" считают, что бизнес-джет ЧВК был сбит двумя ракетами ПВО. На Западе, в свою очередь, не исключают, что за "авиакастрофой" может стоять Путин.

На фоне угроз возмущенных представителей ЧВК в адрес Кремля, который те обвиняли в убийстве их "лидера", украинский Центр нацсопротивления сделал заявление, что наемники после совещания решили вернуться в Россию.

Поскольку у "вагнеровцев" еще по выезду в Беларусь отобрали все тяжелое вооружение, их намерения якобы провести очередной вооруженный мятеж в России не представляются осуществимыми.

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