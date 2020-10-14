Путин согласился снять часть санкций с Украины

Санкции России против Украины - Путин согласился снять часть санкций / Reuters

Президент Владимир Путин согласился снять санкции с ряда украинских предприятий.

В ходе сегодняшнего совещания с правительством глава России выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия двух стран.

О возможности снять с Украины Путин заявил еще неделю назад. С такой просьбой к нему 6 октября обратился глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук.

Дополняется…

Санкции Украина-Россия: последние новости