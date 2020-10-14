Путин согласился снять часть санкций с Украины

Глава России надеется на восстановление полноформатного взаимодействия двух стран.
Президент Владимир Путин согласился снять санкции с ряда украинских предприятий.
В ходе сегодняшнего совещания с правительством глава России выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия двух стран.
О возможности снять с Украины Путин заявил еще неделю назад. С такой просьбой к нему 6 октября обратился глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук.
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Санкции Украина-Россия: последние новости
- Санкции России в отношении Порошенко были внедрены по его просьбе, заявил руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко. Экс-президенту перед выборами необходимо показать, что он – последовательный враг России.
- 4 сентября стало известно, что правительство России учредило санкции в отношении нескольких человек, в число которых попал бывший президент Украины Петр Порошенко.
- 5 сентября в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что новые санкции, введенные Россией против ряда украинских политиков, являются спекуляцией. При этом в ОП такое решение российского правительства связали с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый след на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.
Автор: Диана Беловодская