Путин стремительно теряет поддержку россиян: опубликован свежий опрос

Социологи отмечают, что уровень доверия Путину снизился по сравнению с октябрем 2020 года сразу на 5%.
По состоянию на начало февраля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется поддержкой лишь 29% граждан своей страны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. Социологи отмечают, что уровень доверия Путину снизился по сравнению с октябрем 2020 года сразу на 5% – ранее он был на уровне 34%.
Также отмечается, что уровень доверия российскому оппозиционному политику Алексею Навальному впервые превысил соответствующий показатель у Геннадия Зюганова – сейчас он составляет 5%, у лидера КПРФ – 4%.
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Напомним:
- По данным соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в январе 2021 уровень доверия к Путину составил 32,8% - это самый низкий показатель за последние 13 лет.
- В то же время по подсчетам Фонда Общественное мнение (ФОМ), число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, наоборот, в конце января немного подросло - с 31% до 33%.
- По информации социологов из Левада-центра, президенту России Владимиру Путину доверяли прошлым летом всего 23% россиян.
- Самый высокий рейтинг у Путина был через год после оккупации Крыма – в 2015-м. Тогда он составил 87%.
Автор: Анна Багрий