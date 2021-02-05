Путин стремительно теряет поддержку россиян: опубликован свежий опрос

Владимир Путин теряет поддержку россиян / Reuters

По состоянию на начало февраля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется поддержкой лишь 29% граждан своей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. Социологи отмечают, что уровень доверия Путину снизился по сравнению с октябрем 2020 года сразу на 5% – ранее он был на уровне 34%.

Также отмечается, что уровень доверия российскому оппозиционному политику Алексею Навальному впервые превысил соответствующий показатель у Геннадия Зюганова – сейчас он составляет 5%, у лидера КПРФ – 4%.

levada.ru

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Напомним: