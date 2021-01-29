Уровень доверия россиян к Путину упал до 13-летнего минимума

Владимир Путин теряет доверие россиян/ Фото Reuters

Рейтинг хозяина Кремля в очередной раз обвалился – все меньше россиян доверяют Владимиру Путину.

По данным соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия к Путину составил 32,8% - это самый низкий показатель за последние 13 лет.

В то же время по подсчетам Фонда Общественное мнение (ФОМ), число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, за последнюю неделю, наоборот, немного подросло - с 31% до 33%.

При этом 26% Путину "скорее доверяют", а около 34% респондентов ФОМ говорят о недоверии главе государства.

Показатели уровня доверия к Путину / fom.ru

Политолог Аббас Галлямов объяснил падение уровня доверия к Путину тем, что россияне устали от длительного правления одного человека, передает Русская служба ВВС. Кроме того, на рейтинге президента РФ сказалось "снижение уровня жизни, разочарование в связи с повышением пенсионного возраста, отсутствие смысла в большой российской политике".

Напомним: