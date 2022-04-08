Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель Пентагона / Reuters

Руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин заявил о том, что российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, отказался от попытки захватить Киев. И потому якобы русская армия передислоцировалась в основном на восток и юг Украины. Цитату главы Пентагона приводит портал Defence News.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; но он ошибался. Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны ", - сказал Остин.Читайте такжеМожет сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войну

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков интервью Sky News признал значительные потери российских войск в войне против Украины, однако в Кремле не считают, что получение серьезного урона стало военным унижением России.

Отвод войск из Киева и Чернигова он назвал якобы жестом "доброй воли" и выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом.