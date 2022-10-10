Путин признал ответственность за теракты в Украине и грозит новыми ударами

РФ избирает целями для ударов крылатых ракет, в частности, объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависят поставки в жилые дома.
Президент РФ Владимир Путин официально признал, что Россия умышленно наносила ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры по всей Украине.
Об этом он заявил в обращении, которое опубликовано в Сети. Путин не скрывает, что РФ избирает целями для ударов крылатых ракет, в частности, объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависят поставки в жилые дома.
"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сделал он явку с повинной.
Кроме того, Путин также грозится наносить новые удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Обратим внимание, что в качестве оправдания ракетного террора Путин использовал фейки о том, что Украина якобы причастна к попытке подрыва газопровода "Турецкий поток", а СБУ "уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС".
Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.
Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.
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