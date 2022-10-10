УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин признал ответственность за теракты в Украине и грозит новыми ударами

10 октября 2022, 13:26

РФ избирает целями для ударов крылатых ракет, в частности, объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависят поставки в жилые дома.

Путин, ракетный удар, Киев
Владимир Путин сделал явку с повинной и угрожает новыми терактами / Facebook/UA.National.Police/Reuters

Президент РФ Владимир Путин официально признал, что Россия умышленно наносила ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры по всей Украине.

Об этом он заявил в обращении, которое опубликовано в Сети. Путин не скрывает, что РФ избирает целями для ударов крылатых ракет, в частности, объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависят поставки в жилые дома.

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сделал он явку с повинной.

Кроме того, Путин также грозится наносить новые удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Обратим внимание, что в качестве оправдания ракетного террора Путин использовал фейки о том, что Украина якобы причастна к попытке подрыва газопровода "Турецкий поток", а СБУ "уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС".

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

Читайте еще:

Владимир Путин война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:26

Путин признал ответственность за теракты в Украине и грозит новыми ударами

13:03

Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моряВидео

12:50

Вторжение Беларуси: Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместных войскВидео

12:31

"Чего хотели, то и получаете": предательница Стужук цинично объяснила утреннюю бомбежку Украины

12:25

Путин мстит за собственное унижениемнение

Реклама
12:15

"Бункерный трус": в ОП ответили на ракетный террор Путина и заявили о срочном созыве G7

12:12

Скандальная Оксана Байрак назвала украинцев дураками-свиньями - режиссерку поставили на место

11:53

Ракетный террор РФ: появились новые подробности о жертвах и раненых в КиевеФотоВидео

11:47

Массированный обстрел 10 октября: РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них обезврежены ПВО

11:39

"Нам будет везти, а Путин будет сползать ниже": Арестович прокомментировал ракетные удары врагов

11:05

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны

11:00

России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

10:46

Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоялВидео

10:38

"229-й день нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский прокомментировал ракетные удары по Украине

10:16

Момент атаки русскими ракетами центра Киева попал в эфир BBC

10:01

Оккупанты атаковали Киев ракетами: погибли 8 человек, 24 мирных жителя получили раненияФотоВидео

09:48

Жительница Киева случайно засняла ракетный удар по Киеву - девушку накрыло взрывной волнойВидео

08:59

В Украине повысили пенсии: кому из украинцев повезлоВидео

08:42

Российский диктатор поссорил между собой своих генераловмнение

08:29

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, горят машины, есть жертвыВидео

Реклама
08:24

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

08:01

"Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеныхВидео

08:00

Субсидия в Украине 2022: как оформить и кому она положенаВидео

07:16

Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо: полковник назвал лучший способВидео

06:31

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть жертваВидео

06:27

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

06:00

Почему Крымский мост потянет с собой на дно Путина и его режиммнение

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалииВидео

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

Реклама
21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

20:58

"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантовВидео

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять