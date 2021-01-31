Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ

Павел Климкин назвал отличия нынешних протестов в РФ от событий на Болотной площади.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил новую волну протестов в России.
Как рассказал он в эфире телеканала Украина 24, ситуация в РФ может свидетельствовать о подковерной борьбе среди верхушки российского режима.
В то же время он не исключил, что ситуация с делегитимизацией Владимира Путина свидетельствует о том, что хозяина Кремля начинает "сливать" его окружение.
"Вы же это видите. То есть дворец, бесконечная информация о его личных отношениях не так просто появляются. Какие-то группы влияния вокруг, назовем их так, начинают сливать информацию. Сманипулирована она или срежиссирована – мы не знаем, но пошло массовое влияние", — напомнил экс-глава МИД Украины.
В то же время он обратил внимание на то, что отличает нынешние протесты в РФ от событий на Болотной площади в 2012 году (массовые протестные выступления граждан России, начавшиеся после выборов в Госдуму в декабре 2011 года, - ред.).
"Во-первых, тогда были Москва и Питер, ничего больше. Сейчас все пошло в регионы, начиная с Владивостока и заканчивая Краснодаром. Да, это не 100 тысяч на улицах, но тысячи в каждом городе. И второй момент, очень много молодежи, и когда ее опрашивают на улицах, то настроения ее довольно эмоциональные, накрученные. Среди молодежи Путин падает", — добавил Климкин.
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Новые протесты в России:
- 31 января Полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше четырех тысяч человек.
- Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
- Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
- Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.