Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ

В России проходят новые акции протеста / Фото Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил новую волну протестов в России.

Как рассказал он в эфире телеканала Украина 24, ситуация в РФ может свидетельствовать о подковерной борьбе среди верхушки российского режима.

В то же время он не исключил, что ситуация с делегитимизацией Владимира Путина свидетельствует о том, что хозяина Кремля начинает "сливать" его окружение.

"Вы же это видите. То есть дворец, бесконечная информация о его личных отношениях не так просто появляются. Какие-то группы влияния вокруг, назовем их так, начинают сливать информацию. Сманипулирована она или срежиссирована – мы не знаем, но пошло массовое влияние", — напомнил экс-глава МИД Украины.

В то же время он обратил внимание на то, что отличает нынешние протесты в РФ от событий на Болотной площади в 2012 году (массовые протестные выступления граждан России, начавшиеся после выборов в Госдуму в декабре 2011 года, - ред.).

"Во-первых, тогда были Москва и Питер, ничего больше. Сейчас все пошло в регионы, начиная с Владивостока и заканчивая Краснодаром. Да, это не 100 тысяч на улицах, но тысячи в каждом городе. И второй момент, очень много молодежи, и когда ее опрашивают на улицах, то настроения ее довольно эмоциональные, накрученные. Среди молодежи Путин падает", — добавил Климкин.

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