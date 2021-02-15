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Россия рассыплется на восемь государств – эксперт

15 февраля 2021, 10:01

Навальный почти не имеет шансов возглавить РФ, сообщил аналитик.

России грозит развал на несколько государств, и одно из них может возглавить Навальный, полагает эксперт
РФ грозит развал на несколько государств, и одно из них может возглавить Алексей Навальный, полагает эксперт / Reuters

Глава Фонда Stop Inform Terror (США) Герман Обухов спрогнозировал, что Российская Федерация распадется на будет шесть, семь или восемь стран.

Возможно, в одной из новых стран президентом изберут осужденного оппозиционера Алексея Навального, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По его словам, у политика есть только один шанс из тысячи или из миллиона стать президентом РФ.

"Скорее всего, Россия рассыплется так же, как и Советский Союз, будет шесть, семь, восемь государств. Может быть, Навального где-то и изберут, но президентом России он вряд ли будет…", – считает собеседник.

Алексей Навальный Герман Обухов
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