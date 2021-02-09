"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России

Гарри Каспаров спрогнозировал развал РФ / epochtimes.ru

Россия управляется структурой, на вершине которой находится диктатор, откровенно исповедующий принципы агрессии и фашизма, заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Личность Путина формировалась не в университетах, а в подворотнях, а потом в КГБ. И это именно тот исходный материал, который "расцвел" сегодня", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

Каспаров не исключил, что Россия поймала неизбежный исторический тренд, который ведет к развалу империи.

"И здесь никакие усилия, попытки обкорнать Украину и объявить ее фейковым государством, о чем кричит российский телевизор 24/7, подпитка Лукашенко, который держится на кремлевских субсидиях, агрессия против Грузии, попытка поставить под контроль Молдову – все это, на мой взгляд, агония. Правда, агония может быть долгой и страшной. Когда издыхает динозавр с огромным телом и маленьким мозгом, все может случиться", - говорит российский оппозиционер.

В то же время он отметил, что распад любой империи вещь болезненная, но исторически неизбежная.

"Нюанс в том, что российская империя, в отличие от других ─ британской, французской, испанской или португальской ─ была территориально связана. В "традиционных" империях была метрополия и заморские территории. Процесс ассимиляции и вливания колониальных кадров в имперскую элиту шёл столетиями. В России это происходило интенсивнее", - пояснил свою мысль Каспаров.

Он добавил, что теперь мир уже стал другим, и имперские гигантские образования нежизнеспособны.

"Проблема России в том, что, несмотря на распад СССР, она так и не стала нормальным федеративным государством. Она так и осталась империей. Процесс формирования национального государства был прерван. Скорее всего, в будущей свободной демократической России географические границы будут отличаться от нынешних. Я в этом не вижу никакой проблемы", - резюмировал российский оппозиционер.

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