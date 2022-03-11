"Россия терпит поражение. Но все больше людей погибает": США и Европа не видят конца войны в Украине - Washington Post

США и Европа не видят конца войны в Украине - Washington Post/ Reuters

Российская военная агрессия, по всей видимости, обречена затянуться надолго. И она спровоцирует в Украине мощный гуманитарный кризис. Об этом сообщает американское издание Washington Post. со ссылкой на 17 чиновников администрации президента Джо Байдена, дипломатов, политиков и экспертов.

По их мнению, ситуация с украино-российской войной, по всей видимости, обречена набирать обороты и опустошать Украину. С началом третьей недели войны президент Байден и его команда тоже намеревается перейти к более мрачному и тяжелому этапу конфликта. В нем новым вызовом для Белого дома становится попытка контроля того, что нельзя контролировать. А конкретно ‒российского президента Владимира Путина.

Администрация Байдена успешно поощрила страны НАТО и других западных союзников использовать почти все доступные рычаги влияния, чтобы обложить санкциями и наказать президента РФ. Но все усилия практически почти не повлияли на него.

Эксперты и чиновники сходятся в одном ‒ ситуация сложилась lose-lose. Любой результат будет проигрышем для всех. Даже если Россия потерпит поражение, Украина останется лежать в руинах, а ее европейским соседям придется справляться с гуманитарным кризисом.

В Управлении ООН по правам человека сообщает, что с 24 февраля и по 10 марта погибли 516 мирных украинцев (включая 37 детей). Однако в ведомстве отмечают, что реальные потери, скорее всего, значительно больше.

"Чем дольше это длится, тем вероятнее становится то, что Россия терпит поражение. Но все больше людей погибнет", - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.

"То, что вы слышите о химическом оружии - это прямо по их сценарию", - сказал британский премьер в интервью