"Россия – активная угроза": как Путин может вмешаться в избирательный процесс США

В правительстве США предупредили, что РФ может вмешаться в избирательный процесс страны.

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Иран может вмешаться в выборы США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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РФ готовит компанию дестабилизации на выборах

Страна-агрессор создает фейковые статьи и видеоролики

Иран также может вмешаться в избирательный процесс США

За несколько часов до начала голосования на выборах президента США 5 ноября, власти страны предупредили о возможной масштабной кампании дезинформации со стороны России, передает The Guardian.

В совместном заявлении Офиса директора национальной разведки (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры говорится, что РФ является главным источником угроз, распространяя фальшивые заявления о манипуляции с итогами голосования в важных штатах.

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"Россия является самой активной угрозой. В частности, субъекты влияния, связанные с Россией, производят видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, внушить избирателям страх... Эти усилия рискуют спровоцировать агрессию, в частности против должностных лиц избирательных комиссий. Мы ожидаем, что российские субъекты опубликуют дополнительный сфабрикованный контент на эти темы в течение дня выборов и в течение нескольких дней и недель после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении.

Спецслужбы также добавили, что Иран остается значительной угрозой иностранного влияния на выборы в США.

Выборы в США / Инфографика Главред

"Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Выборы в США - последние новости

Как ранее писал Главред, в Соединенных Штатах уже начались президентские выборы, кандидатами на которых являются действующий вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Оба кандидата получили по три голоса в маленьком городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, где день выборов начался одним из первых в стране, где избиратели определили свои президентские предпочтения.

Недавно, в материале Politico говорилось, значительное количество европейских государств считает, что победа Трампа подбодрит Владимира Путина, спровоцирует разрушительную торговую войну и разожжет политические разногласия на всем континенте. На Западе еще не забыли, что экс-президент США однажды назвал ЕС одним из "самых больших врагов" Америки.

При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает хорошие отношения как с Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, так и с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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