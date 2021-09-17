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"Российский газ не так и важен": в Госдепе США призвали Украину не зацикливаться на СП-2

17 сентября 2021, 17:12
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Как отметил Хохштейн, Украине следует  говорить не о российском газопроводе, а непосредственно об интеграции в европейскую энергосистему.

Госдеп
США предложили Украине забыть о "Северном потоке-2" / Фото: Reuters

В преддверии запуска "СП-2" Украине не стоит зацикливаться на российском газе и маршрутах его транспортировки. Украине сейчас намного целесообразнее сконцентрировать усилия на интеграцию в европейскую энергосистему. Такое заявление сделал старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн.

"Давайте смотреть не узко на "Северный поток-2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", – заявиил Хохштейн в интервью журналу НВ.

Как отметил представитель Госдепа США, сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью. По словам дипломата, интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.

"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", – сказал дипломат.

"Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке-2" и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" – добавил Хохштейн.

"Северный поток-2": что необходимо знать

  • Глава правления корпорации Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, сделал заявление о том, что трубопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, работы завершились в 8:45 по киевскому времени.
  • Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщали, что первые поставки по трубе СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Спустя два месяца российская магистраль может заработать на полную мощность.
  • В МИД России выразили надежду, что газопровод Северный поток-2 заработает как можно скорее, однако в Москве признали зависимость запуска трубопровода от решения Германии.
  • Советник главы Минэнерго Лана Зеркаль говорила, что Россия попытается запустить СП-2 еще до того, как завершится процедура сертификации газопровода. Ситуация остается сложной на фоне газового шантажа Европы со стороны Газпрома.
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Северный поток-2 Госдепартамент США Европейский союз
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