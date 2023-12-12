УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Российский оппозиционер Навальный исчез из колонии

Анна Ярославская
12 декабря 2023, 07:32
Соратники Алексея Навального шесть дней не могли выйти с ним на связь, адвокатов к нему в колонию не пускали.
Алексей Навальный
Местонахождение Алексея Навального сейчас неизвестно / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный исчез из колонии, в которой он отбывал наказание. Его местонахождение неизвестно.

"Сегодня, как и в пятницу, адвокаты пытались попасть в ИК-6 и ИК-7 – две колонии во Владимирской области, где мог находиться Алексей Навальный. В обеих колониях одновременно сообщили, что его нет. Мы до сих пор не знаем, где Алексей", - сообщила 11 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X.

По ее словам, сотрудники колонии в Мелехово заявили, что он больше не зарегистрирован там.

видео дня

Помощник Навального Леонид Волков заявил, что это "0% случайностей и 100% прямого ручного политического управления из Кремля": "Для Путина не секрет, кто его главный соперник на этих "выборах".

Как пишет ВВС, Белый дом заявил, что "глубоко обеспокоен" этими сообщениями.

Помощники Навального ожидали, что его переведут в тюрьму с более строгим режимом после продления срока заключения. Они утверждают, что исчезновение политика связано с недавним объявлением о выборах.

Соратники Навального также заявили, что не имели о нем никаких новостей в течение шести дней.

Он отсутствовал на нескольких последних судебных заседаниях, на которых ранее он присутствовал по видеосвязи. Руководство колонии объяснило отсутствие техническим неполадками в колонии.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен пробыть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

В августе 2023 года Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Навальный новости Алексей Навальный
Реклама

Главное за день

Президенту США Байдену грозит импичмент - Reuters

Президенту США Байдену грозит импичмент - Reuters

06:43 Мир
На сбитом "Шахеде" нашли боеголовку от "таинственной ракеты" - СМИ

На сбитом "Шахеде" нашли боеголовку от "таинственной ракеты" - СМИ

04:47 Украина
"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

00:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:32

Российский оппозиционер Навальный исчез из колонии

06:55

Надо найти авто на картинке за 6 секунд: только самые внимательные люди разгадают загадку

06:43

Президенту США Байдену грозит импичмент - Reuters

06:10

Визит Зеленского в Аргентину: основные фактымнение

05:30

Потеряете здоровье, а старость придет раньше: когда и почему нельзя смотреть в зеркало

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
04:47

На сбитом "Шахеде" нашли боеголовку от "таинственной ракеты" - СМИ

04:04

Лучший выбор для холодной зимы: какие дрова дают больше тепла

03:25

Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру после слухов о материнстве

02:55

Как приготовить яичницу без масла и сковороды: требуется менее 2 минут

Реклама
02:20

Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

02:00

Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

01:35

Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

00:35

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

00:05

Чем можно покормить рыбок в аквариуме и как необходимо ухаживать за ними

11 декабря, понедельник
23:27

Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

23:15

"Весила 39 кг и считала себя жирной": Мирошниченко рассказала про борьбу с РПП

22:33

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

22:26

Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

22:25

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

22:13

Почему нельзя говорить "за замовчуванням": Авраменко объяснил большую ошибкуВидео

Реклама
21:55

"Мясные" штурмы в Авдеевке: эксперт рассказал, сколько тысяч оккупантов потеряла РФ

21:48

"Везет же людям": Слава Каминская показала жениха

21:22

Кулеба переговорил с Сийярто: Орбан снова "торгуется" с Украиной

21:20

Зеленский в США встретился с главой Пентагона и топ-генералом: о чем говорили

21:09

Это делают неправильно все: распространенные ошибки, которые сильно затягивают время на уборку в доме

21:06

Всего два года разницы: режиссер-воин Сеитаблаев познакомил дочь со своей невестой

20:35

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украинымнение

20:26

Дональда Туска избрали польским премьером

20:16

РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

20:00

Лунный календарь 12 декабря 2023: почему стоит избегать подписания важные документы

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

20:00

Как делают кока-колу в Украине: в чем секрет одного из самых популярный напиток в миреВидео

19:29

Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

19:28

У нас провал в мобилизации: депутат назвала главные проблемы украинской армии

19:16

Гороскоп на завтра 12 декабря 2023: Тельцу - поддержка от партнера, Близнецам - грубое поведение

19:10

Европа наступает на старые граблимнение

19:09

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:01

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

18:50

Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецептВидео

18:48

В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

Реклама
18:25

287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

18:18

Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

18:14

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просакВидео

18:00

Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

17:54

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:53

Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

17:37

Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

17:27

30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

17:21

В США предложили Украине отдать территории России

17:16

Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять