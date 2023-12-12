Российский оппозиционер Навальный исчез из колонии

Соратники Алексея Навального шесть дней не могли выйти с ним на связь, адвокатов к нему в колонию не пускали.

https://glavred.info/world/rossiyskiy-oppozicioner-navalnyy-ischez-iz-kolonii-10524242.html Ссылка скопирована

Местонахождение Алексея Навального сейчас неизвестно / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный исчез из колонии, в которой он отбывал наказание. Его местонахождение неизвестно.

"Сегодня, как и в пятницу, адвокаты пытались попасть в ИК-6 и ИК-7 – две колонии во Владимирской области, где мог находиться Алексей Навальный. В обеих колониях одновременно сообщили, что его нет. Мы до сих пор не знаем, где Алексей", - сообщила 11 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X.

По ее словам, сотрудники колонии в Мелехово заявили, что он больше не зарегистрирован там.

видео дня

Помощник Навального Леонид Волков заявил, что это "0% случайностей и 100% прямого ручного политического управления из Кремля": "Для Путина не секрет, кто его главный соперник на этих "выборах".

Как пишет ВВС, Белый дом заявил, что "глубоко обеспокоен" этими сообщениями.

Помощники Навального ожидали, что его переведут в тюрьму с более строгим режимом после продления срока заключения. Они утверждают, что исчезновение политика связано с недавним объявлением о выборах.

Соратники Навального также заявили, что не имели о нем никаких новостей в течение шести дней.

Он отсутствовал на нескольких последних судебных заседаниях, на которых ранее он присутствовал по видеосвязи. Руководство колонии объяснило отсутствие техническим неполадками в колонии.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен пробыть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

В августе 2023 года Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.