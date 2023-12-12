Российский оппозиционер Навальный исчез из колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный исчез из колонии, в которой он отбывал наказание. Его местонахождение неизвестно.
"Сегодня, как и в пятницу, адвокаты пытались попасть в ИК-6 и ИК-7 – две колонии во Владимирской области, где мог находиться Алексей Навальный. В обеих колониях одновременно сообщили, что его нет. Мы до сих пор не знаем, где Алексей", - сообщила 11 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X.
По ее словам, сотрудники колонии в Мелехово заявили, что он больше не зарегистрирован там.
Помощник Навального Леонид Волков заявил, что это "0% случайностей и 100% прямого ручного политического управления из Кремля": "Для Путина не секрет, кто его главный соперник на этих "выборах".
Как пишет ВВС, Белый дом заявил, что "глубоко обеспокоен" этими сообщениями.
Помощники Навального ожидали, что его переведут в тюрьму с более строгим режимом после продления срока заключения. Они утверждают, что исчезновение политика связано с недавним объявлением о выборах.
Соратники Навального также заявили, что не имели о нем никаких новостей в течение шести дней.
Он отсутствовал на нескольких последних судебных заседаниях, на которых ранее он присутствовал по видеосвязи. Руководство колонии объяснило отсутствие техническим неполадками в колонии.
Заключение Навального
В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, его сразу же задержали.
В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен пробыть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.
В марте 2022 года Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.
В августе 2023 года Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима.
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