Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решение

Украина, НАТО, Россия / Коллаж twitter.com/APUkraine, УНИАН

В Мадриде парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала РФ государством-террористом.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", – сообщил народный депутат от фракции Слуга народа, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

По его словам, резолюция содержит ряд важных для Украины решений:

увеличение поставок Украине вооружения;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений", – пояснил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

Он констатировал, что украинская позиция относительно создания трибунала, выплаты репараций и признания России государством-террористом постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.

"За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", – подытожил Чернев.

Статус России как государства-спонсора терроризма

Журналисты американского издания The Washington Post еще в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал его поспособствовать признанию России государством-спонсором терроризма.

Отмечалось, что Байден выразил готовность рассмотреть варианты с целью усиления давления на Москву. Решение о новом статусе для России может привести к санкциям в отношении десятка других стран, которые работают с российским государством и заморозке активов РФ в Штатах.

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