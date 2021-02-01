"Сакральная жертва" Кремля: эксперт оценил сценарий восстания в РФ из-за Навального

В РФ продолжаются массовые беспорядки на акциях протеста / Reuters

Российский политолог Андрей Окара прокомментировал развитие ситуации после ареста в России оппозиционера Алексея Навального.

В интервью Фактам он критически оценил сценарий того, что Навальный может стать "сакральной жертвой".

"В нынешней быть "сакральной жертвой" ему даже противопоказано. Потому что его смерть в тюрьме приведет, как мне кажется, не к радикализации протеста, а к его постепенному угасанию", - подчеркнул эксперт.

В этой связи он напомнил об убийстве Бориса Немцова и практически нулевом его влиянии на рост массовых протестов в РФ.

"Сегодня в России нет революционной ситуации, в которой подобное политическое убийство могло бы стать сигналом для какого-то бессмысленного "русского бунта" или, наоборот, для "осмысленной революции". Не исключено, что скоро все может измениться", - говорит политолог.

В то же время он не исключил, что тюрьма может сделать из Навального значимую политическую фигуру.

"Это теперь как обязательная инициация перед политической карьерой", - добавил Окара.

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