"Сакральная жертва" Кремля: эксперт оценил сценарий восстания в РФ из-за Навального

Сегодня в России нет революционной ситуации, уверен Андрей Окара.
Российский политолог Андрей Окара прокомментировал развитие ситуации после ареста в России оппозиционера Алексея Навального.
В интервью Фактам он критически оценил сценарий того, что Навальный может стать "сакральной жертвой".
"В нынешней быть "сакральной жертвой" ему даже противопоказано. Потому что его смерть в тюрьме приведет, как мне кажется, не к радикализации протеста, а к его постепенному угасанию", - подчеркнул эксперт.
В этой связи он напомнил об убийстве Бориса Немцова и практически нулевом его влиянии на рост массовых протестов в РФ.
"Сегодня в России нет революционной ситуации, в которой подобное политическое убийство могло бы стать сигналом для какого-то бессмысленного "русского бунта" или, наоборот, для "осмысленной революции". Не исключено, что скоро все может измениться", - говорит политолог.
В то же время он не исключил, что тюрьма может сделать из Навального значимую политическую фигуру.
"Это теперь как обязательная инициация перед политической карьерой", - добавил Окара.
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Новые протесты в России:
- 31 января полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше пяти тысяч человек.
- Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
- Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
- Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.