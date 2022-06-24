Санкции против России должны ускорить прекращение войны - Блинкен

Энтони Блинкен высказался о санкциях против России / Reuters

Санкции стран Запада против России должны ускорить прекращение военной агрессии в отношении Украины, сообщил госсекретаря США Энтони Блинкен на министерской встрече по вопросам продовольствия в Берлине.

В частности, он отметил, что Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерновых из Украины, не давая ей воспользоваться черноморскими портами.

"Когда мы вводим санкции против России, чтобы она как можно быстрее прекратила свою агрессию против Украины, мы специально сделали исключения для сельскохозяйственных товаров, удобрений, страхования и транспортировке, необходимых для перемещения этих продуктов", - отметил он.

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Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Россия ищет способы обхода санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину. В РФ хотят приобрести западные военные технологии и компоненты.

Военно-промышленный комплекс России существенно зависит от иностранных компонентов и технологий. Из-за санкций РФ потеряла возможность модернизировать свои войска.

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