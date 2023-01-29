glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал Украину

29 января 2023, 15:29
Поводом для угроз со стороны бывшего депутата от ОПЗЖ стало заявление посла Израиля в ФРГ о том, Иерусалим помогает Киеву "больше, чем об этом известно".
Кива
Кива разразился угрозами и оскорблениями в адрес Израиля / УНИАН

Пророссийский коллаборант Илья Кива, который еще до начала полномасштабной войны России против Украины убежал из страны и сейчас находится в Москве, разразился угрозами и хамским заявлением с нецензурной лексикой в адрес Израиля. По его словам, дескать, для евреев поддержка Киева "плохо закончится".

В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение, где "прокомментировал" заявление посла Израиля в Германии Рона Просора, который заявил, что Иерусалим поддерживает Киев, причем "больше, чем об этом известно".

"После заявлений израильского посла в Германии, у меня возник единственный вопрос – евреи, вы что, [обнаглели] (неценз.)? Вы извиняетесь, за то, что не можете открыто гадить нам, славянам. Вы гадите, но гадите втихаря. Потому что есть на это определенные причины. То есть, мы, те, кто спасли вас во время Холокоста, мы те, кто избавил вас от общего вашего уничтожения, а сегодня вы провоцируете кровопролития внутри нашего русского народа", - сказал Кива.

Далее он в оскорбительной манере перешел к прямым угрозам.

"Смотрите, евреи, все это плохо закончится. В первую очередь для вас. История циклична. И в следующий раз вас будет некому освобождать и спасать. Да и желания может ни у кого не возникнуть", - подчеркнул сторонник оккупации Украины агрессором Россией Илья Кива.

Заявление посла Израиля в ФРГ о поддержке Украины

Посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe ранее заявил, что Иерусалим гораздо больше помогает Украине, чем об этом известно.

"(Израиль оказывает помощь Украине), но за кулисами и гораздо больше, чем известно", - отметил дипломат.

Посол попросил, чтобы мир относился с пониманием к позиции израильского государства, которую Иерусалим придерживается в данном вопросе.

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", – добавил Просор и подчеркнул, что вторым фактором осторожной поддержки является проживание в России большой израильской диаспоры.

Смотрите видео ТСН - кума Путина Медведчука лишили статуса народного депутата

Война России против Украины:

Илья Кива новости Украины новости Израиля война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:40

Меган Фокс постриглась, покрасила волосы и в бикини похвасталась фигурой

15:39

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

15:30

Кочетков. Закончится ли война сразу после выхода на границы в 1991 году?Видеоблоги

15:29

Почему категорически нельзя хранить еду в сковороде в холодильнике

15:29

Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал УкраинуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:52

Вручение повесток на улице и блокпостах: военком назвал причинуВидео

14:38

Земля в Ирана содрогнулась от мощного землетрясения: сотни пострадавшихВидео

14:33

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

14:23

Германия рисует "красные линии": Шольц выступил против поставок Украине истребителейВидео

Реклама
14:15

"Россия – никто и звать ее никак": аналитик объяснил цели США в войне в Украине

14:09

Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношенияВидео

14:06

Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войныВидео

13:56

Соратница Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевская с мужем сложили мандаты — источникВидео

13:53

Бежит с тонущего корабля: репер-одессит Джиган получает гражданство ИзраиляВидео

13:24

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины: в Кремле сразу заклянчили переговорыВидео

13:18

Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажаВидео

13:01

Листок этого растения заменит все удобрения: как использовать алоэ как удобрение для цветовВидео

12:48

"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФВидео

12:47

"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил ГерасимоваВидео

12:26

ВСУ планируют создать пять воздушных бригад из истребителей F-16Видео

Реклама
12:24

Гороскоп на завтра 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

12:10

Старшая дочь Поляковой лукаво показала, как проводит время с парнем в ЛондонеВидео

11:50

Медленное удушение РФ: эксперт раскрыл тактику Запада насчет помощи УкраинеВидео

11:36

ВС РФ можно уничтожить за одну ночь: Свитан рассказал о проблемах с российской ПВО

11:34

Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервыВидео

11:16

"Выгоним РФ из Черного моря": МИД предлагает ФРГ передать Украине немецкую подлодкуВидео

11:02

В Сухопутных войсках пояснили, будут ли новые волны мобилизации в ВСУВидео

10:34

Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

10:30

"Чмо, халдей Путина": боевик набросился на Пригожина из-за разборок с ГиркинымВидео

10:07

На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - ГенштабВидео

09:55

Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - СвитанВидео

09:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

09:32

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYTВидео

09:01

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасыВидео

08:38

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФВидео

08:30

Женский гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятностиВидео

08:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

08:20

Кремль будет торопиться начать наступлениемнение

08:17

Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

07:51

РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

Реклама
06:24

Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увяданиямнение

06:03

День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народаВидео

05:00

День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

04:10

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

03:20

Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторватьсяВидео

02:35

Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весныВидео

02:02

"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рожденияВидео

01:35

"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – экспертВидео

00:02

"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в УкраинеВидео

28 января, суббота
23:29

"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицераВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять