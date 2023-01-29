Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал Украину

Поводом для угроз со стороны бывшего депутата от ОПЗЖ стало заявление посла Израиля в ФРГ о том, Иерусалим помогает Киеву "больше, чем об этом известно".

Кива разразился угрозами и оскорблениями в адрес Израиля / УНИАН

Пророссийский коллаборант Илья Кива, который еще до начала полномасштабной войны России против Украины убежал из страны и сейчас находится в Москве, разразился угрозами и хамским заявлением с нецензурной лексикой в адрес Израиля. По его словам, дескать, для евреев поддержка Киева "плохо закончится".

В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение, где "прокомментировал" заявление посла Израиля в Германии Рона Просора, который заявил, что Иерусалим поддерживает Киев, причем "больше, чем об этом известно".

"После заявлений израильского посла в Германии, у меня возник единственный вопрос – евреи, вы что, [обнаглели] (неценз.)? Вы извиняетесь, за то, что не можете открыто гадить нам, славянам. Вы гадите, но гадите втихаря. Потому что есть на это определенные причины. То есть, мы, те, кто спасли вас во время Холокоста, мы те, кто избавил вас от общего вашего уничтожения, а сегодня вы провоцируете кровопролития внутри нашего русского народа", - сказал Кива.

Далее он в оскорбительной манере перешел к прямым угрозам.

"Смотрите, евреи, все это плохо закончится. В первую очередь для вас. История циклична. И в следующий раз вас будет некому освобождать и спасать. Да и желания может ни у кого не возникнуть", - подчеркнул сторонник оккупации Украины агрессором Россией Илья Кива.

Заявление посла Израиля в ФРГ о поддержке Украины

Посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe ранее заявил, что Иерусалим гораздо больше помогает Украине, чем об этом известно.

"(Израиль оказывает помощь Украине), но за кулисами и гораздо больше, чем известно", - отметил дипломат.

Посол попросил, чтобы мир относился с пониманием к позиции израильского государства, которую Иерусалим придерживается в данном вопросе.

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", – добавил Просор и подчеркнул, что вторым фактором осторожной поддержки является проживание в России большой израильской диаспоры.

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