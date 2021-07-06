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"Сезонное обострение": эксперт объяснил, с чем связана "блокада" границы Лукашенко

6 июля 2021, 18:18

Заявления Лукашенко о закрытии границы с Украиной, в первую очередь, направлены на внутреннего потребителя.

Лукашенко
Лукашенко заявил о перекрытии границы с Украиной / Reuters

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о полном закрытии границы с Украиной – соответствующее поручение он дал белорусским пограничникам.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко. И добавил, что были вскрыты некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти" в Беларуси.

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины все обвинения Лукашенко назвали необоснованными.

"Все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - сообщили в ГПС и отметили, что на самом деле усиление охраны белорусской границы связано с празднованием Дня Республики в Беларуси.

Читайте такжеПровал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с БеларусьюКак пояснил в комментарии Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк, заявление белорусского лидера – ни что иное, как сезонное обострение.

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"Это можно объяснить разве что очередными сезонными обострениями у белорусского лидера, который сначала придумывает проблемы, а потом их решает. Это - его мнимые угрозы, которые возникают в результате его персональных фобий. Об этом свидетельствует и причина перекрытия о якобы трафике оружия из Украины в Беларусь ради организации государственного переворота - та самая старая новая-песня. Заявления, в первую очередь, направлены на внутреннего потребителя, чтобы информационно пугать его майданами или переворотами, разговорами о террористах, движении оружия и тому подобном. Ни с чем другим их связывать не стоит", - отметил Октисюк.

В то же время эксперт не исключает в будущем возможности полного закрытия украино-белорусской границы. Если это произойдет, то, по мнению Октисюка, больше всего от этого пострадают жители приграничных с Беларусью территорий, поскольку на них сохраняется трафик пограничной миграции. Однако глобально это решение Украине ничем не грозит.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о разрыве отношений с Европейским союзом в ответ на введение экономических санкций против его режима.

Александр Лукашенко перекрытие границы Анатолий Октисюк новости Украины новости Украины и мира
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