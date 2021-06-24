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"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении

24 июня 2021, 16:42
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Лукашенко грозится ответить Европе на новые санкции.

Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в Беларуси / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ввести военное положение в республике из-за секторальных санкций со стороны Евросоюза. Он сказал, что предприятия страны не столкнутся с проблемами по причине новых ограничений. При этом политик назвал ЕС "мерзавцами", а европейские санкции – "бессилием".

Как сообщает Onliner, в ходе своей рабочей поездки в Гродненскую область он сказал, что санкции против Беларуси не должны отразиться на деятельности предприятий. При этом официальный Минск готов ввести военное положение и показать, что санкции Евросоюза, дескать, являются проявлением "бессилия" Европы.

"Пускай Караев (бывший министр внутренних дел, теперь инспектор по Гродненской области) надевает генеральскую форму, вам (главе Гродненского областного исполкома Владимиру Каранику) тоже звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - сказал Лукашенко.Читайте такжеБайден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси

Также он добавил, что в Минске заранее готовились к ограничениям со стороны Европы.

"Каково будет ВРП (валовый региональный продукт) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Напомним, журналист Рикард Йозвяк 24 июня заявил, что Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси, которые будут направлены против таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии.

Ситуация в Беларуси

Белорусские власти 23 мая совершили принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс. В Минске заявили о наличии бомбы на борту, после чего пилот был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Беларуси. Во время осмотра салона авиалайнера взрывных устройств обнаружено не было.

Рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой белорусские силовики задержали в Минске.

4 июня Евросоюз в связи с данным инцидентом принял решение полностью заблокировать воздушное пространство своих стран для белорусских авиакомпаний. При этом авиалайнерам Беларуси также нельзя приземляться в европейских аэропортах.

Евросоюз военное положение Александр Лукашенко новости Беларуси Санкции против Беларуси
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