Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси / УНИАН

Страны Европейского союза в четверг, 24 июня, утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair (на борту которого был известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич) в Минске. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк,

"Письменная процедура закончилась. Теперь утверждены отраслевые санкции ЕС в отношении Беларуси. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения", - написал он.

Таким образом, санкции были утверждены перед началом саммита ЕС, который состоится 24-25 июня в Брюсселе.

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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.

Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении нового пакета санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси.

В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.