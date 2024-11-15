Симпатия Трампа к Путину: в США хотят вместе с РФ противостоять Китаю - Жданов

США будут пытаться перетянуть Москву на свою сторону.

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Позиция Трампа в отношении РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Главное из заявления эксперта:

Трамп хочет перетянуть РФ на свою сторону, чтобы противостоять Китаю

60% боеприпасов КНДР Россия получает с разрешения Пекина

В США волнуются, что Китай получит Россию

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предположил, чем объясняется симпатия Трампа к Путину.

По его словам, Трамп таким образом, вероятно, пытается перетянуть Россию на сторону США, чтобы вместе противостоять Китаю.

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"Китай - это одна из причин. Еще лет пять назад в одном из наших интервью я говорил, что Путин хочет продать Россию, как "золотую карту", Пекину или Вашингтону. И он настолько заигрался, что теперь за эту "золотую карту" под названием Россия борются Пекин и Вашингтон", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт заметил, что Китай "посадил Путина на жесткий крючок, его подсекли словно рыбу". 60% боеприпасов Россия получает благодаря поддержке и разрешению Пекина - от КНДР.

"Возможно, частично РФ получает даже китайские боеприпасы: наши военные говорят, что Google распознает китайские иероглифы на маркировке снарядов. Плюс сейчас России выделяют северокорейские войска. А Ким Чен Ын вряд ли может позволить себе столь смелые самостоятельные шаги: предоставить России оружие, боеприпасы, выделить солдат, поскольку он всегда был зависим от Китая", - считает Жданов.

Он также добавил, что Китай разыгрывает серьезную многоходовку в плане поглощения Российской Федерации и её посадки на жесткий крюк.

"Конечно, США будут пытаться перетянуть Москву на свою сторону, потому что для них будет катастрофой, если Китай получит Россию, ведь для них это будет огромная сырьевая база, причем любого сырья - начиная от газа и заканчивая алмазами. А второе, самое страшное для США - у России второй в мире ядерный арсенал, и если он будет на стороне Китая, то для Штатов это будет беда", - подытожил полковник запаса.

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на том, чтобы завершить войну России против Украины.

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц сказал, что Трамп хочет привести Украину и РФ за стол переговоров. По словам республиканца, видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

Кроме того, Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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