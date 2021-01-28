Смена власти в России: критик сделал прогноз о политике Навального в отношении Украины

Навальный реально бросил вызов Путину и претендует на власть - российский журналист / Reuters

В России нет единства по поводу поддержки или недовольства действующей властью. Одни слои населения не готовы к переменам, тогда как другие крайне недовольны сложившейся ситуацией. В случае прихода к власти Алексей Навальный будет проводить более прагматичную политику и сумеет договориться о сотрудничестве с Украиной и Беларусью.

Об этом заявил известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью изданию Апострофу, комментируя ситуацию с возможной сменой власти в России.

По его словам, в отличие от Беларуси, российское общество и в дальнейшем готово мириться с действующей властью. Слои населения, среди которых сельские жители и пенсионеры, выступают против перемен. Однако есть и те люди, кого не устраивает политический режим в стране.

"Более или менее молодые, активные, городские, профессиональные и образованные люди, которые представляют собой какие-то действующие силы в России, крайне недовольны существующей ситуацией", - сказал Троицкий, добавив, что людей не устраивает экономическая, гуманитарная и политическая ситуация в России. К этим проблемам прибавилась и коронавирусная эпидемия.Читайте такжеПадение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России

Что касается Навального, журналист полагает, что политик является первым оппозиционером в стране со времен Ленина и Троцкого, который стремится к власти в России. Если политику удастся придти к власти, то он не будет продолжать курс Путина и сможет наладить конструктивные отношения с Украиной и Беларусью.

"С Навальным же история непростая… Это первый российский оппозиционер со времен Владимира Ленина и Льва Троцкого, который реально борется за власть, который хочет свалить Путина и взять власть. Кто-то этого боится. Говорят, что это какой-то вождизм, он придет к власти и будет хуже Путина. Я знаю Навального. Я точно знаю, что он не то что не хуже Путина, а гораздо лучше Путина… Я уверен, что он наладит нормальные, совершенно не империалистические отношения с Украиной и Беларусью. Все будет в порядке с Навальным. Главное то, что он реально бросил вызов Путину. До него такого не было", - подчеркнул Артемий Троицкий.

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