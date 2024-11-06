Составляет 'черный список': Трамп следит, кто из мировых лидеров не поздравил его

Дональд Трамп с союзниками тщательно наблюдает за тем, кто и когда связывается с ним, пишет СNN.

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Трамп тщательно следит за тем, кто не поддержал его после победы на выборах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Дональд Трамп внимательно следит за тем, кто из международных лидеров, поздравил его с победой

Политик спрашивал, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним, это также повлияло на его отношение к определенным лицам

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который всегда ценил лояльность и лесть, тщательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается установить контакт с ним. Об этом пишет CNN.

"Трамп и его союзники внимательно следят за тем, кто и когда обращается к нему", - отметил телеканал, ссылаясь на многочисленные источники. видео дня

Он не скрывал своего удовольствия от общения с иностранными лидерами, особенно перед выборами. По данным СNN, политик даже спрашивал в частных разговорах, почему определенные лидеры стран не пытались связаться с ним.

В начале этого года, когда Трамп начал набирать популярность на праймериз в Айове, он отслеживал, кто из республиканцев поддержал его и когда. Это повлияло на его отношение к конкретным лицам. Теперь он продолжает следить за тем, кто контактирует с ним из международных политиков.

Лидеры из Европы и Африки уже начали поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Представитель МИД Китая, в свою очередь, отметил, что Пекин стремится к "мирному сосуществованию" с Соединенными Штатами.

Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Победа Трампа на выборах - последние новости

Как ранее сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно было получить 270 голосов. Харрис получила лишь 226 голосов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Глава государства вспомнил об их встрече в сентябре, когда они подробно обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной.

Кроме этого, кандидат в президенты США Камала Харрис выступит с обращением к нации и своим сторонникам 6 ноября в 01:00 по Киеву. После этого она и действующий президент Джо Байден планируют позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах.

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