Тихановская озвучила требования белорусской оппозиции к Лукашенко

Светлана Тихановская / Reuters

Протесты в Беларуси - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская стала специально прглашенной гостьей и выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House.

Трансляция мероприятия состоялась на сайте организации.

В своем публичном выступлении перед участниками церемонии Тихановская в деталях рассказала о белорусских протестах.

"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", ‒ заявила Светлана Тихановская.

К слову, на данный момент эксперты утверждают ‒ Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.

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Напомним, ранее Главред сообщал: