Тихановская озвучила требования белорусской оппозиции к Лукашенко

Светлана Тихановская в очень лаконичном виде рассказала о требованиях, которые оппозиционеры выдвигают к режиму Александра Лукашенко.
Протесты в Беларуси - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская стала специально прглашенной гостьей и выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House.
Трансляция мероприятия состоялась на сайте организации.
В своем публичном выступлении перед участниками церемонии Тихановская в деталях рассказала о белорусских протестах.
"Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы", ‒ заявила Светлана Тихановская.
К слову, на данный момент эксперты утверждают ‒ Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Светлана Тихановская заявляла - деньги из бюджета Российской Федерации, которые Владимир Путин выделил президенту Беларуси Александру Лукашенко, пойдут не на вещи, необходимые белорусскому государству, а на агрессивные действия против оппозиционеров.
- До того она заявляла, в случае, если действующий президент Беларуси Александр Лукашенко мирно отдаст власть, то получит гарантии личной безопасности.