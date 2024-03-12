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Трамп угрожает не дать "ни цента" на войну: что будут делать Европа и Украина

Анастасия Заремба
12 марта 2024, 13:15
Украине со своей стороны стоит делать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.
Орбан, Трамп, война
Трамп пообещал Орбану прекратить финансирование Украины после избрания президентом США / коллаж Главред, фото: Facebook.com/orbanviktor, Командование Объединенных сил ВСУ

Недавно кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После встречи друг Путина дал интервью венгерскому изданию Hirado, в котором заявил, что планы Трампа совпадают с планами Венгрии по "укреплению мира". В частности, Орбан назвал Трампа первым президентом США, который не начал войну во время своего срока.

По его словам, Трамп разделяет подход Венгрии к завершению войны в Украине.

"Если Америка не даст денег, то одни европейцы не смогут финансировать эту войну, и тогда война закончится", - сказал Орбан, при этом подчеркнув, что Трамп еще не победил, а его партия уже мешает демократам выделять деньги на помощь Украине.

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Что говорил Трамп о войне в Украине?

Напомним, что во время президентской гонки 45-й президент США успел отличиться рядом неоднозначных заявлений, касающихся войны в Украине. В частности, он неоднократно заявлял, что в случае переизбрания сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", а также утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

Кроме того, по мнению Трампа, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Реакция Кремля

Также стоит отметить, что у Путина заявления Орбана по "мирному плану" Трампа комментировать не стали – как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине после его встречи с Орбаном, но без деталей содержания.

Как уточнил политический эксперт Тарас Загородний, заявления Орбана могут не совпадать с реальными намерениями Трампа.

"Мы не знаем, как на такие охотничьи байки отреагирует сам Трамп. Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени. У Трампа есть авторитарные замашки, но это значит, что в стае он главный, а все остальные бегают и заглядывают ему в рот. Это, с одной стороны, его слабое место, а с другой означает, что в соревновании "кто здесь самый крутой пацан" он не будет терпеть конкурентов. Поэтому когда он говорит, что готов договариваться даже с Путиным, но не договаривает, что будет, если его Путин не послушает. А там могут быть не очень приятные варианты", - считает эксперт.


Европа поняла, что она следующая?

Как отметил политический аналитик Александр Кочетков, Европа постепенно начинает понимать масштабы и последствия российского вторжения в Украину. Там начинают отдавать себе отчет, что они следующие.

"Потому в Европе понимают, что нельзя дать проиграть Украине. Если, не дай Бог, это произойдет (сейчас оснований утверждать это нет), если Россия сможет наступать достаточно стремительно, то нужно ее останавливать. И здесь натовские силы, но не от НАТО, а от определенных стран, как раз и потребуются. Те маневры, которые они сейчас проводят с новыми членами НАТО, в частности, имеют целью проверить логистику и возможности переброски крупных подразделений вооруженных сил отдельных стран Европы достаточно быстро. Это проверяется в случае того, что, если понадобится, эти силы оказаться в Украине достаточно быстро", - сказал Кочетков "Главреду".

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.


Что стоит делать Украине?

По словам Загороднего, Украине со своей стороны стоит делать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.

"Если сами не будем шевелиться, то, конечно, может быть и такой вариант, о котором говорит Орбан. Запад инвестирует в охотников, а не в жертв, ибо у охотников есть перспектива. Собственно, Украине помогают без каких-либо бумаг, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне не будут нас касаться", - отметил Загородний, и уточнил, что если Трамп начнет воплощать свой план, то это будет подталкивать Европу развивать свой ВПК.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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