У Байдена блокируют жесткий санкционный удар по СП-2 - западные СМИ

Энтони Блинкен / Reuters

Блокирование введению Конгрессом более жестких санкций в отношении российского энергетического проекта Северный поток-2 идет со стороны администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как пишет американское издание The Hill со ссылкой на собственные источники, команда Байдена избегает более жестких действий, опасаясь противостоять Германии – важному союзнику в борьбе с изменением климата и ограничением растущего глобального влияния Китая.

В материале напоминается о том, что ранее США ввели санкции лишь против связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве российского газопровода.

Блокировка ключевой сакционной бюджетной поправки

Журналисты пишут, что Блинкен призывает сенаторов-демократов блокировать поправку к законопроекту об оборонном бюджете на следующий финансовый год.

Поправку предложили шесть республиканцев во главе с главой комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.

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Она предусматривает введение санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и других участвующих в сертификации трубопровода компаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год.

Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

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