У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJ

Название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане.
У президента США Джо Байдена намерены присвоить название миссии помощи Украине. И назначит ответственного генерала, пишет The Wall Street Journal.
По информации журналистов, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать отдельное имя своей военной миссии по поддержке Украины, что будет означать переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.
Издание отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".
Это имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Кроме того, украинскую миссию возглавит генерал, который, как ожидается будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал лейтенант.
Военная помощь Украине
Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
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