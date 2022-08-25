УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJ

25 августа 2022, 21:38

Название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане.

Байден Хаймарс
У Байдена присвоят название миссии в Украине / Коллаж Reuters, Википедия

У президента США Джо Байдена намерены присвоить название миссии помощи Украине. И назначит ответственного генерала, пишет The Wall Street Journal.

По информации журналистов, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать отдельное имя своей военной миссии по поддержке Украины, что будет означать переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.

Издание отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Видео дня

Это имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Кроме того, украинскую миссию возглавит генерал, который, как ожидается будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал лейтенант.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Читайте также:

война в Украине новости США Джо Байден
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:19

ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступление

22:15

"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяцВидео

22:05

Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

21:52

Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного городаВидео

21:38

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJВидео

Реклама
21:34

Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армииВидео

21:25

В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

21:21

Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

21:19

Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – ForbesВидео

20:54

Плюс 137 тысяч: зачем Путин увеличивает армию?мнение

20:48

Скандальное решение: Гаага добивается отмены санкций против РФ

20:43

Любовь победит зло: боец ВСУ ворвался в прямой эфир и позвал известную украинскую телеведущую замужВидео

20:40

Лицемерие Лукашенко на грани скотствамнение

20:21

Вокруг Запорожской АЭС могут создать демилитаризованную зону - предложение Госдепа СШАВидео

20:18

Станет папой Верки: Алексей Арестович приударил за мамой Сердючки на концертеВидео

20:15

В Евросоюзе придумали, чем заменить "визовый бан" для россиянВидео

20:10

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

20:09

Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробностиВидео

19:43

Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – ГенштабВидео

19:39

Шикарные отели и свидания: СМИ выяснили новые подробности личной жизни дочери Путина

Реклама
19:28

Лучше не переходить им дорогу: 4 знака зодиака, которые ненавидят сильнее всегоВидео

19:24

Громкий скандал: в ООН "приравняли" Украину к России после удара в ЧаплиноВидео

19:14

В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

19:13

Распад России уложится в десять летмнение

19:04

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

18:48

В День рождения Горбунова Катя Осадчая сделала мужу необычное пожелание

18:42

Россия снова выпрашивает у Украины переговоры – хотят "говорить" в любых форматахВидео

18:30

Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в УкраинеВидео

18:27

"Панаехали": в Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка

18:25

Ретроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022Видео

17:44

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

17:40

Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на ХерсонщинеВидео

17:22

Перешел на сторону зла: "Железный человек" Роберт Дауни-младший поддержал Россию

17:17

Будут специальные военные мероприятия: эксперт предположил, как могут освободить ЗАЭСВидео

16:52

Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от электросети - ЭнергоатомВидео

16:50

Безопасного для Украины преемника Путина нет, Украине и Западу нужно усиливаться – посол БританииВидео

16:31

ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробностиВидео

16:02

В России цинично признали удар по поезду в Чаплино: из чего обстреляли людейВидео

15:59

"Чума 21 века": МИД прокомментировал террор на День НезависимостиВидео

15:57

Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в КиевеВидео

Реклама
15:38

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

15:34

По стопам Кличко: "одессит" Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

15:30

Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУВидео

15:28

Не зря его теща не любит: выяснилось, как Тарзан использовал Королеву

15:24

Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам УкраиныВидео

15:04

Боевые действия такой интенсивности РФ сможет поддерживать полгода - экспертВидео

15:01

Провоцируют нищету и беды: 3 растения, которые нужно выбросить из домаВидео

14:51

Движение сопротивления в День Независимости подняло флаг Украины над МариуполемВидео

14:26

Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушатьВидео

14:22

Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять