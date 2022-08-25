У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJ

У Байдена присвоят название миссии в Украине / Коллаж Reuters, Википедия

У президента США Джо Байдена намерены присвоить название миссии помощи Украине. И назначит ответственного генерала, пишет The Wall Street Journal.

По информации журналистов, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать отдельное имя своей военной миссии по поддержке Украины, что будет означать переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.

Издание отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

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Это имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Кроме того, украинскую миссию возглавит генерал, который, как ожидается будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал лейтенант.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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