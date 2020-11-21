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У Путина ввели жесткие санкции против 25 граждан Великобритании

21 ноября 2020, 19:27

В МИД России заверили, что санкции стали ответным шагом на действия британских властей.

Мария Захарова
Россия ввела санкции против британских граждан / Reuters

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании, сообщат МИД РФ.

Они стали ответом на санкции, в июле введенные Великобританией против 25 россиян за причастность к смерти юриста Сергея Магнитского, пишет ТАС. Тогда под санкциями оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции были введены "под надуманными и абсурдными предлогами", а по смерти Магнитского якобы были даны исчерпывающие разъяснения.

Захарова назвала британские санкции недружественными действиями и заявила, что на основе принципа взаимности Россия запрещает въезд 25 представителям Великобритании.

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