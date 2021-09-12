Участник событий оккупации Крыма: в Чехии по запросу Украины арестован гражданин России

В Чехии задержали гражданина России, который участвовал в событиях "Крымской весны" / radio.cz

В аэропорту города Прага в воскресенье, 12 сентября, по запросу официального Киева был задержан гражданин России Александр Франчетти. Он принимал участие в событиях, связанных с захватом Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

Как сообщает РИА Новости, российского гражданина задержали на базе международного ордера, который был выдан Киевом.

"Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной", - отметил Моравчик.Читайте такжеЗачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма

Подчеркивается, что о задержании Франчетти ранее также сообщал так называемый "глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ" Александр Молохов. Франчетти участвовал в событиях "Крымской весны".

Напомним, 7 сентября ФСБ обвинила украинскую разведку в организации взрыва газопровода в оккупированном Россией Крыму. Согласно версии российских силовиков, исполнители якобы готовились к диверсии в Херсонской области. Оттуда, дескать, была привезена взрывчатка. На полуострове произошла серия задержаний крымских татар.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить репрессии в оккупированном Крыму и не задерживать людей, которые не причастны к преступлениям.