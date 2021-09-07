"Виновата украинская разведка": в Крыму ФСБ арестовало татар по подозрению в теракте на газопроводе

В Крыму ФСБ арестовало татар по подозрению в теракте на газопроводе / скриншот из видео

ФСБ РФ обвинила украинскую разведку в организации взрыва на газопроводе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает государственное российского агентство ТАСС.

Российские спецслужбисты утверждают − мол, исполнители готовились к диверсии в Херсоне. И оттуда якобы привезли взрывное устройство.

Более того, силовики убеждают, что украинская разведка обещала исполнителям около 2 тысяч долларов США. 3- 4 сентября были проведены обыски в домах крымских татар. В разных районах Крыма они задержали нескольких человек − двоюродных братьев Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Эльдара Одаманова, а также первого заместителя руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

В ФСБ заявляют, что 23 августа, в день саммита Крымской платформы в Киеве, произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова уже заявила, что ее источники в захваченном Крыму сообщили о пытках задержанных крымских татар. К ним применяют незаконные методы следствия, а также психологическое и физическое давление.

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Напомним, ранее, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте, комментируя обыски у крымских татар на оккупированном полуострове, резко раскритиковал действия российских силовиков и призвал к немедленному освобождению задержанных.

"РФ снова допускает вопиющее нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", - написал гарант украинской конституции.