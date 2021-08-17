Провокация России из-за саммита по Крыму: Зеленский призвал Москву срочно отпустить крымских татар

Россия должна прекратить обыски у крымских татар в Крыму и освободить задержанных - Зеленский / УНИАН

Россия в очередной раз жестко нарушает права человека в оккупированном Крыму. Обыски в домах крымских татар и задержания являются недопустимым преследованием, которое должно быть прекращено. Задержанных нужно освободить. Международному сообществу следует должным образом отреагировать на данный инцидент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Twitter-аккаунте глава государства во вторник, 17 августа, комментируя обыски у крымских татар на оккупированном полуострове, резко раскритиковал действия российских силовиков и призвал к немедленному освобождению задержанных.

Читайте также"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму"РФ снова допускает вопиющее нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", - сказал украинский гарант.

В МИД Украины, в свою очередь, выразили решительный протест против действий России в оккупированном Крыму. Дипломатическое ведомство выступило с требованием освободить всех пятерых задержанных и других незаконно удерживаемых украинских граждан.

Ведомство призвало международное сообщество обеспечить защиту прав и свобод жителей Крыма, а также усилить давление на Москву с целью прекращения грубых нарушений россиянами прав человека на захваченном Крымском полуострове.

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Данные действия рассматриваются Киевом в качестве провокации накануне учредительного саммита по вопросам возвращения Крыма.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - подчеркивается в заявлении МИД.

Напомним, утром, 17 августа, российские силовики провели незаконные обыски у крымских татар в оккупированном Крыму. В результате были задержаны пять человек, которых доставили в местные подразделения ФСБ.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей пресс-конференции заявил, что саммит Крымской платформы, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы деоккупации полуострова, состоится 23 августа в Киеве. Украинские власти ожидают приезда на мероприятие высокопоставленных гостей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что Россия серьезно противостоит Крымской платформе и пытается работать над дискредитацией инициативы Киева.

Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич говорил, что по итогам саммита Крымской платформы будет подписан документ, в котором участники мероприятия зафиксируют шаги по созданию условий для возвращения полуострова под политический контроль Киева.

28 июля Кулеба объявлял, что детали политической декларации по Крыму уже практически согласованы.

В МИД также подчеркивали, что на саммит Крымской платформы в Киев приедут представители 40 государств и организаций.