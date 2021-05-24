Зеленский решил отдать Крым крымским татарам: детали инициативы президента

В Раде появился текста законопроекта о статусе крымских татар на территории Украины / УНИАН

Законопроект авторства президента Владимира Зеленского предусматривает закрепление статуса крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма. Глава государства предлагает создать представительные органы коренных народов, которые будут принимать решение от их имени.

Как указано в опубликованном на сайте Верховной Рады тексте законопроекта № 5506, крымские татары, караимы и крымчаки – это коренные народы украинского государства, которые сформировались на территории Крымского полуострова. Законопроект имеет статус неотложного.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины", - отмечается в документе.Читайте такжеУ Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму

Кроме того, глава государства предлагает создать специальные представительные органы коренных народов. Они получат право представлять коренные народы и принимать решения.

Также отмечается, что реализация законопроекта направлена на закрепление статуса коренных народов Украины на уровне закона.

Что предусматривает законопроект

Признание крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крыма

Создание представительных органов крымских татар

Определяет правовой статус коренных народов Украины и их гарантии прав и свобод

"…Определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины", - говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит коренным народам в полной мере владеть всеми правами и свободами, закрепленными в рамках международного законодательства, а также Конституции и законах Украины.

Справка

Статус крымских татар в Украине

Верховная Рада 20 марта 2014 года признала крымских татар коренным народом Крыма. Инициативу поддержали 283 парламентария.

Согласно данному заявлению Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымских татар, а также всех национальных меньшинств на территории государства.

Междлис и Курултай были признаны представительными органами крымскотатарского народа.