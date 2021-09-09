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"Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко призвал Россию прекратить репрессии в Крыму

9 сентября 2021, 12:43
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Задержания людей в оккупированном Крыму – это ответ России на Крымскую платформу, считает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Россия в оккупированном Крыму не должна срываться на невинных людях - Кулеба / УНИАН

Россия должна прекратить демонстрировать свою мелочность и срываться на невинных людях в оккупированном Крыму. Если государство считает себя "крутым", то должно отвечать Украине на межгосударственном уровне, а не путем преследований на территории захваченного полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он сказал, что российские власти демонстрируют свою мелочность, проводя задержания людей в оккупированном Крыму. И если Россия считает, что может действовать с позиции силы, то она должен отвечать Украине на уровне отношений Киева и Москвы, а не преследуя людей, которые невиновны.

"К русским у меня один призыв - прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украину от борьбы за Крым и освобождения полуострова, то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.Читайте такжеЯрость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева

Напомним, на днях ФСБ в Крыму провела задержания крымских татар, российские силовики обвиняют их в якобы диверсиях на газопроводе "по заданию" украинской разведки. По версии ФСБ, "исполнители", дескать, готовили "диверсию" в Херсоне, откуда якобы было привезено "взрывное устройство".

Борьба Украины за освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский в августе заявлял, что Киев должен усилить работу по деоккупации автономной республики Крым. Один из инструментов для достижения данной цели – Крымская платформа, которая должна привлечь внимание международного сообщества к проблеме.

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Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. В мероприятии приняли участие представители 46 стран. По итогам саммита было подписано соглашение, в рамках которого стороны договорились бороться с проблемой захвата Крыма и рассмотреть возможность запуска новых санкций против России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 сентября призвал Кремль согласиться на проведение встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что россияне должны прекратить преследование крымских татар. При этом Киев не намерен забывать об оккупации Крыма – эта тема будет присутствовать в переговорной повестке в любом случае.

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