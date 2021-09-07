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"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина

7 сентября 2021, 09:46
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Агрессивные действия России нужно остановить, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Тема Крыма будет на переговорах при любых обстоятельствах - Кулеба / УНИАН

В Кремле должны согласиться на проведение встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве не намерены забывать о захвате Крыма, тема оккупированного полуострова в любом случае будет присутствовать в переговорной повестке. При этом россияне должны прекратить преследование крымских татар. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Факты ICTV, дипломат четко не объяснил, примет ли Украина участие во встрече с Россией на высшем уровне в том случае, если не будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма. Однако он видит положительный сигнал в том, что Москва уже начала "торги" по переговорам и призывает Кремль к позитивному ответу по ситуации с дискуссией Путина и Зеленского.

Читайте такжеПутин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по КрымуКроме того, по словам министра, Киев никогда не забудет об оккупации украинского полуострова, и эта тема в любом случае будет присутствовать на переговорах.

"Саммитом Крымской платформы мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем … Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, - отметил Кулеба.

Также глава МИД сказал, что россияне сознательно преследуют крымских татар на захваченном полуострове. Нужно приложить усилия для того, чтобы остановить такие действия.

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"С этого начинались геноциды, сначала ты "прессуешь" какую-то группу людей, потом начинаешь убивать. Россию надо останавливать", - подчеркнул Кулеба и призвал Запад усилить давление на Москву.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что Банковая уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что украинский гарант якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По этой причине, как считает он, в Кремле не видят причин для проведения переговоров с Зеленским.

Президент Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча лидеров двух государств состоится только в том случае, если Москва продемонстрирует конструктивный подход в вопросе урегулирования конфронтации.

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