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Ударную волну почувствовали за 15 км: в порту Дубая прогремел мощный взрыв

8 июля 2021, 06:43
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Очевидцы сообщают о большом огненном шаре, который поднялся над местом взрыва. По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет.

взрыв Дубай
Мощный взрыв прогремел в Дубае / скриншот видео Twitter

В порту Дубая Джебель-Али прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что ударная волна чувствовалась в городе, причем за 15 км от порта. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорание удалось взять под контроль.

Взрыв произошел на нефтяном танкере. Его причиной, вероятно, стал пожар на судне. В одном из контейнеров на борту были легковоспламеняющиеся материалы. Об этом информирует CNN со ссылкой на представителей местных властей.

Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.

"Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара", - говорится в сообщении.

Экипаж судна, где начался пожар, успели вовремя эвакуировать.

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Очевидцы сообщают о большом огненном шаре, который поднялся над местом взрыва. В Сети опубликовали кадры огромного пожара.

Как сообщал Главред, вечером 4 июля, в Каспийском море на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе прогремел мощный взрыв. Очевидцы в Сети сообщают о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу.

ОАЭ Дубаи новости Украины и мира взрыв
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