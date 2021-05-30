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Улетела в пропасть на 100 метров: обнародованы подробности гибели украинской альпинистки в Турции

30 мая 2021, 13:03
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Яна Кривошея на спуске первое время шла по маршруту, но потом сбилась и взяла правее, чем надо, выйдя на ложное ребро.

Обнародованы подробности гибели украинской альпинистки в Турции / Группа Поиск Яны Кривошеи в Фейсбук

Стали известны новые подробности о погибшей в Турции 42-летней украинке Яне Кривошее, которую спустя месяц поисков нашли мертвой в горах. Хотя изначально было несколько версий ее исчезновения, но похищение не подтвердилось.

Как рассказала жена брата погибшей Евгения, полиция пока не объявила официальную версию гибели альпинистки.

"Это очень большое горе для нашей семьи, но все-таки очень важно, что мы ее нашли, потому что человек, пропавший без вести – это намного тяжелее… По поводу того, что случилось на горе – полиция пока не выдала официальную версию, но по нашим догадкам случилось следующее: 2 мая Яна в 11:15 была на вершине, там она делает фото, и примерно в 12 она начинает спуск", - рассказала в соцсети Евгения.

Она добавила, что далее Яна на спуске первое время шла по маршруту, но потом сбилась и взяла правее, чем надо, выйдя на ложное ребро.

"Через какое-то время она понимает, что идет не по маршруту (в этот момент она сверялась с картами), и решает не возвращаться на вершину, чтобы выйти на правильное ребро (как и нужно было сделать), а траверснуть на север. В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо – подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, улетев в пропасть на 100 метров", – сказала Евгения.

В результате падения погибшая оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко: теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину.

Тело Яны Кривошеи еще не доставили в Украину.

Читайте такжеВ России тело звезды Глухаря нашли через месяц после смертиРанее сообщалось, в Турции нашли мертвой украинку, которая пропала в начале мая. Тело 42-летней альпинистки из Одессы Яны Кривошеи обнаружили возле вершины горы Геиксивриси в пятницу, 28 мая.

По предварительно информации, одесситка упала с отвесных скал и погибла.

После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Брат альпинистки Яны Кривошеи, которая пропала в горах в Турции, был склонен к версии похищения девушки.

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