УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину

24 августа 2020, 11:02

Ситуацию прокомментировал руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Евросоюз
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину / УНИАН

Руководство Евросоюза не желает, чтобы в Беларуси повторились события подобные тем, которые произошли во время кризиса вокруг Украины.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину", ‒ заявил он.

По словам Борреля, в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, продолжающейся по сей день".

Он также заявил, что Евросоюз необходимо продолжать диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Боррель сравнил такую ситуацию со взаимоотношениями Брюсселя с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и отметив ‒ несмотря на то, что Брюссель не признает легитимности ни первого, ни второго ‒ с обоими лидерами нужно вести диалог.

Читайте такжеВ случае краха протестов в Беларуси Украине грозит "удар" – Волкер

Напомним, сейчас в Беларуси больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий руководитель государства Александр Лукашенко. Белорусские силовики в крайней степени жестко их подавляют. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек.

протесты в Беларуси Жозеп Боррель Евросоюз
Сейчас вы просматриваете новость «В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:24
Лукашенко потребовал увольнять непокорных учителей
11:03
Лукашенко нарывается на войну на два фронта мнение
11:02
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину
11:01
Празднование Дня Независимости 2020: как пройдет и куда пойти
10:59
Украина празднует День Независимости: поздравление Зеленского и Марш защитников онлайн Фото Видео
10:36
Кто без боя подарил часть территории, будут давать показания - Зеленский Видео
10:35
"Путь в никуда": в МИД Украины призвали Беларусь не отвергать ценные советы Видео
10:15
Гороскоп на День Независимости 2020: преследование неудач, приключения и фарт Видео
10:00
В МВФ рассказали, будут ли продолжать сотрудничество с Украиной
09:18
Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость
08:55
"Понятный диагноз": омские медики рассказали подробности состояния Навального Видео
08:43
Путин смертельно напуган протестами в Беларуси мнение
08:42
Карантин в Украине: в стране заработало новое разделение на зоны
08:36
Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных Видео
07:51
"Беспросветное болото": Сенцов предсказал крах Путина через пять лет Видео
07:19
"Будет несколько месяцев недееспособным": в Германии оценили состояние Навального Видео
07:17
Массовые увольнения и безработица: новая волна COVID-19 больно ударит по экономике – эксперт Видео
06:55
Кто и зачем отравил Навального мнение
06:34
Майдан в Москве: эксперт оценил риски для Украины Видео
06:06
Есть риск не справиться с COVID-19: в Минздраве сделали тревожное заявление Видео
05:40
В ВОЗ объяснили, что остановит нашествие второй волны COVID-19 Видео
05:07
В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото Фото
04:22
Ученые придумали способ замедлить старение мозга
03:49
Лелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фото Фото
03:02
Эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине Видео
02:27
Погодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в Украине Видео
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 августа: оживление зла, потеря удачи и подарки судьбы Видео
00:57
Коронавирусные концерты в Германии: ученые провели массовый эксперимент Видео
00:25
Ученые нашли новую причину возникновения диабета
23 августа, воскресенье
23:58
Пациенты после Covid-19 начали лысеть Видео
23:55
Бавария победила ПСЖ и выиграла Лигу Чемпионов Фото
23:45
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек Видео
23:25
"Смелости хватило ненадолго": у Лукашенко обвинили демонстрантов в штурме Видео
22:56
17 погибших: в Грузии автобус сорвался в пропасть
22:28
Трамп поздравил Украину с Днем независимости
21:59
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
21:25
В Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с Беларусью Фото Видео
21:22
"С ними разберемся": у флага оппозиции Лукашенко поблагодарил спасших его силовиков Видео
20:51
"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих
20:24
В Минске протестующие уходят от резиденции Лукашенко Видео
20:02
В Германии медики сделали открытие последствий Covid-19 Видео
19:48
С автоматом в руках: Лукашенко в бронежилете прилетел в свой дворец Видео
19:07
В Минске люди собрались у резиденции президента: Лукашенко эвакуировали – СМИ Видео
19:06
В Минске протестующие начинают действовать решительно Фото Видео
18:53
Как плохим танцорам украинский флаг мешает мнение
18:37
"Будем иметь с ним дело": в ЕС сделали неожиданное заявление насчет Лукашенко Видео
18:32
В Украину приедет замглавы Госдепа США: названа причина визита
18:27
В МИД не согласны с отчетом Ирана по катастрофе МАУ
18:05
РФ перебрасывает в Беларусь "черных человечков": эксперт оценила угрозы Видео
17:44
Обнародованы фото охраны клиники Шарите, где лежит Навальный Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять