В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину / УНИАН

Руководство Евросоюза не желает, чтобы в Беларуси повторились события подобные тем, которые произошли во время кризиса вокруг Украины.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину", ‒ заявил он.

По словам Борреля, в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, продолжающейся по сей день".

Он также заявил, что Евросоюз необходимо продолжать диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Боррель сравнил такую ситуацию со взаимоотношениями Брюсселя с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и отметив ‒ несмотря на то, что Брюссель не признает легитимности ни первого, ни второго ‒ с обоими лидерами нужно вести диалог.

Читайте такжеВ случае краха протестов в Беларуси Украине грозит "удар" – Волкер

Напомним, сейчас в Беларуси больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий руководитель государства Александр Лукашенко. Белорусские силовики в крайней степени жестко их подавляют. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек.