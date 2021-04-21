В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада

У Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран, рассказала представителя правительства ФРГ.
Заявление президента России Владимира Путина о "красных линиях" для Запада отказались комментировать в кабинете министров Германии. При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила многочисленные конфликты, осложняющие отношения Москвы с Берлином.
"Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств", - заявила Деммер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о словах Путина, ее цитирует новостной портал UrduPoint.
Политик подчеркнула, что у Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран.
"Несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", - добавила представитель правительства.
Красные линии России для Запада – о чем сообщалось ранее:
- Президент России Владимир Путин пригрозил жестко отвечать на действия других стран, которые, по его мнению, угрожают РФ. Глава Кремля подчеркнул, что если кто-то перейдет красные линии, ответ будет быстрым, асимметричным и жестким.
- Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для Запада, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Автор: Адриана Бубновская