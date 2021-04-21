В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о "красных линиях" для Запада отказались комментировать в кабинете министров Германии. При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила многочисленные конфликты, осложняющие отношения Москвы с Берлином.

"Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств", - заявила Деммер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о словах Путина, ее цитирует новостной портал UrduPoint.

Политик подчеркнула, что у Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран.

"Несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", - добавила представитель правительства.

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