У Путина назвали "красные линии" России для Запада

Песков назвал "красные линии" России для Запада / УНИАН

Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для Запада, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин пригрозил жестко отвечать на действия других стран, которые, по его мнению, угрожают РФ. Именно такую речь он сказал в рамках своего послания Федеральному Собранию. Глава Кремля подчеркнул, что если кто-то перейдет красные линии (их Россия определит сама), ответ будет быстрым, асимметричным и жестким: "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

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