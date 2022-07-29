В Госдуме закатили истерику из-за украинского Крыма на детских фотообоях в РФ

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В РФ в одном из строительных гипермаркетов продавали детские фотообои с картой мира, на которой Крым был обозначен как территория Украины.

На этот факт истерически отреагировали в Госдуме РФ. Спикер Володин дал команду "фас" и натравил на французскую сеть Леруа Мерлен силовиков, сообщает Bfm.ru.

Отмечается, что некие неназванные москвичи купили в Леруа Мерлен фотообои с детской картой мира. И обнаружили, что Крым на ней изображен как часть Украины. А таких признанных Россией "государств" как "Южная Осетия", "Абхазия", "ДНР" и "ЛНР" — на карте вовсе не оказалось.

После этого рашисты обратились к главе нижней палаты ГД. Он, в свою очередь дал поручение думскому комитету по безопасности отправить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов и принятия "оперативных мер".

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Напомним, ранее в стране-агрессоре, РФ, в городе Санкт-Петербург, в рамках экономического форума российские агрессоры поделились своими мечтами об оккупации и разделении Украины. Россияне даже нарисовали соответствующую карту.

Под номером 1 в российских планах фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил - новый план российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении украинского государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции.

Политолог говорит, что если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом, который будет играть на руку диктатора.

До того, в американском издании Politico опубликовали статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорилось о том, что неудачи, которые терпит Россия на фронте, могут привести к итоговой победе Киева над Москвой.

В связи с этим ряд политиков на Западе обеспокоились таким вариантом развития событий, так как они надеются возобновить энергетические связи с РФ и боятся ядерной эскалации.

Некоторые из них, как утверждали журналисты, выступают за завершение войны с "сохранением лица Москве". Даже в том случае, если Украине придется отдать за это территории.

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