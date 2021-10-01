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В Индии старушка героически отбилась тростью от леопарда и отделалась легким испугом

1 октября 2021, 12:12
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Нирмаладеви Сингх сидела на лавке, а в этот момент к ней сзади подкрадывался опасный хищник. Схватка пожилой индианки и леопарда попала на видео.

На женщину нападал взрослый леопард, о чем свидетельствуют следы когтей / скриншот

Удивительный случай произошел в городе Мумбаи – пожилая индианка продемонстрировала чудеса смелости и спокойствия. На Нирмаладеви Сингх напал леопард. Однако женщина не растерялась и отбилась от животного тростью.

Жительница Мумбаи сидела на лавочке возле своего дома в тот момент, когда хищник подкрадывался к ней со спины, сообщает издание The Sun. Видимо, Сингх услышала шум и обернулась. Леопард бросился на свою жертву, сбив ее с лавки.

Индианка начала отбиваться от большой кошки тростью – хищник вероятно не ожидал такого отпора и скрылся в зарослях. В этот момент на улицу выскочили люди, услышавшие подозрительный шум.

С незначительными травмами женщину доставили в больницу. После попытки леопарда напасть у нее остались царапины на лице, руке, спине и ногах.

По информации газеты Times of India, на женщину нападал взрослый леопард, о чем свидетельствуют следы когтей. Куратор лесного отдела округа Тхан Гаджанан Хир заявил, что в скором времени в районе поставят ловушку для того, чтобы изловить дикого зверя.

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Издание отмечает, что подобный инцидент стал уже вторым за минувшие три дня в этом районе города, а также третьим за неделю. Департамент лесного хозяйства на фоне произошедшего установил в округе 10 камер видеонаблюдения.

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Как сообщал Главред, 5 февраля в Черниговской области тигр нанес смертельные ранения работнику зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена.

Работник зоопарка собирался покормить животное. В этот момент тигр внезапно на него напал. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

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Мумбаи новости Индии
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