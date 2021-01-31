В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков

Протесты, Навальный / Reuters

В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального правоохранители активно применяют дубинки и электрошокеры. Как сообщает портал Овд.инфо, по состоянию на 16:30 по киевскому времени были задержаны 3329 человек, в том числе десятки журналистов, жена Навального Юлия и популярный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) - которого, правда, быстро отпустили.

Особо сильная активность протестующих и их жесткий разгон полицией наблюдается в Москве на легендарной площади "трех вокзалов" ‒ Комсомольской. Некоторым людям даже приходится перепрыгивать через машины ‒ в попытке скрыться от силовиков.

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Протесты в России – о чем сообщалось ранее: