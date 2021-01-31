В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков

Основное количество протестующих в Москве сосредоточено возле Комсомольской площади.
В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального правоохранители активно применяют дубинки и электрошокеры. Как сообщает портал Овд.инфо, по состоянию на 16:30 по киевскому времени были задержаны 3329 человек, в том числе десятки журналистов, жена Навального Юлия и популярный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) - которого, правда, быстро отпустили.
Особо сильная активность протестующих и их жесткий разгон полицией наблюдается в Москве на легендарной площади "трех вокзалов" ‒ Комсомольской. Некоторым людям даже приходится перепрыгивать через машины ‒ в попытке скрыться от силовиков.
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Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
Автор: Дмитрий Видоменко