УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков

31 января 2021, 16:38

Основное количество протестующих в Москве сосредоточено возле Комсомольской площади.

Протесты, Навальный
Протесты, Навальный / Reuters

В России на массовых протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального правоохранители активно применяют дубинки и электрошокеры. Как сообщает портал Овд.инфо, по состоянию на 16:30 по киевскому времени были задержаны 3329 человек, в том числе десятки журналистов, жена Навального Юлия и популярный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) - которого, правда, быстро отпустили.

Особо сильная активность протестующих и их жесткий разгон полицией наблюдается в Москве на легендарной площади "трех вокзалов" ‒ Комсомольской. Некоторым людям даже приходится перепрыгивать через машины ‒ в попытке скрыться от силовиков.

Читайте такжеВ РФ депутат объяснил, почему власти не справятся с протестами за Навального

Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  1. 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  2. В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  3. Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  4. 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха
Следующий материал

Последние новости

18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
Реклама
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
17:11
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
16:45
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
16:17
1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
Реклама
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Видео
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:36
Запад готовится делить наворованные богатства Путина мнение
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
Реклама
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
09:49
Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом Видео
09:22
Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии Видео
09:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины Видео
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять