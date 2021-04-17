В Москве заговорили о сделке с США в обмен на отказ от поддержки "ЛДНР"

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Террористические "ДНР" и "ЛНР" могут стать разменной монетой в большом обмене между США и Россией.

Как пишет сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, заинтересованность президента США Джо Байдена в саммите с российским коллегой Владимиром Путиным может иметь неожиданную причину.

Российский сенатор не исключил, что американский президент видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество". По его мнению, Байден за это потребует от Москвы отказаться от поддержки террористических "ДНР" и "ЛНР".

Пушков уверен, что идея саммита связана с эскалацией конфликта на Донбассе, последствия которого могут негативно отразиться и на позициях Вашингтона.

Он добавил, что эскалация на Донбассе может стать сильным ударом по позициям США.

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