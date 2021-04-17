В Москве заговорили о сделке с США в обмен на отказ от поддержки "ЛДНР"

Эскалация на Донбассе может стать сильным ударом по позициям США, уверен Алексей Пушков.
Террористические "ДНР" и "ЛНР" могут стать разменной монетой в большом обмене между США и Россией.
Как пишет сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, заинтересованность президента США Джо Байдена в саммите с российским коллегой Владимиром Путиным может иметь неожиданную причину.
Российский сенатор не исключил, что американский президент видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество". По его мнению, Байден за это потребует от Москвы отказаться от поддержки террористических "ДНР" и "ЛНР".
Пушков уверен, что идея саммита связана с эскалацией конфликта на Донбассе, последствия которого могут негативно отразиться и на позициях Вашингтона.
Он добавил, что эскалация на Донбассе может стать сильным ударом по позициям США.
Читайте такжеУ Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие Москве
Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.