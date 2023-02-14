В НАТО разработали секретный план: готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Новые инструкции установят требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.

В НАТО не исключают высокоинтенсивного конфликта / УНИАН

На случай высокоинтенсивного конфликта Организация Североатлантического договора разрабатывает специальные секретные инструкции для стран блока.

Они могут быть задействованы на случай, если члены НАТО должны будут защищать друг друга по статье 5 (о коллективной безопасности), сообщает Bloomberg.

Запланировано, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.

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Как уточняется в материале, секретные инструкции содержат планы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи.

Условия повышения эффективности коллективной обороны

Как сообщил один из высокопоставленных чиновников НАТО, союзникам будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также более противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, также подчеркивается необходимость более крупных инвестиций в цифровую модернизацию и подчеркнет необходимость комплексного использования данных, собранных от сил. После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

Ранее в НАТО заявили о том, что российские оккупанты могут вынашивать планы наступления с целью захвата Одессы.

Не исключен прорыв РФ из Приднестровья, где размещен оккупационный российский контингент, заявил в ходе Мюнхенской конференцией по безопасности заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

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